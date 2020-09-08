Журналістку опозиційного ЗМІ Білорусі затримали, в її квартирі обшук

Зв'язок із редакторкою TUT.BY втратився, її адвоката не пустили до квартири.

Журналістку опозиційного ЗМІ Білорусі TUT.BY Галину Уласик затримали.Силовики заявили про відкриття кримінальної справи.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Галина встигла розповісти колегам, що зранку хтось стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відчинила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків в балаклавах.

Згодом в двері знову почали дзвонити. Галина та її дочка Валерія повідомили, що в квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу.

Після цього зв'язок з Галиною та її дочкою зник.

Близько 10 ранку двоє міліціонерів вивели Валерію Уласик, посадили в машину і відвезли, вона сказала кореспонденту TUT.BY, що її затримали за адміністративним процесом по ст. 23.34 Кодексу про Адміністративні правопорушення (участь у несанкціонованій акції) і за підозрою у кримінальній справі про масові заворушення.

У квартирі залишилася Галина Уласик, там проходить обшук, привели понятих.

До будинку Галини Уласик прибув її адвокат, але в квартиру його не пустили, пояснюючи це тим, що слідчі дії вже почалися.

Нагадаємо, одна з лідерок опозиції в Білорусі Марія Колесникова, повідомлення про викрадення якої з'явилося учора, порвала паспорт, щоб її примусово не вивезли до прикордонних пунктів України.