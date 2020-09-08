Журналістку опозиційного ЗМІ Білорусі затримали, в її квартирі обшук

Журналістку опозиційного ЗМІ Білорусі TUT.BY Галину Уласик затримали.Силовики заявили про відкриття кримінальної справи.
Про це повідомляє видання TUT.BY.
Галина встигла розповісти колегам, що зранку хтось стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відчинила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків в балаклавах.
Згодом в двері знову почали дзвонити. Галина та її дочка Валерія повідомили, що в квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу.
Після цього зв'язок з Галиною та її дочкою зник.
Близько 10 ранку двоє міліціонерів вивели Валерію Уласик, посадили в машину і відвезли, вона сказала кореспонденту TUT.BY, що її затримали за адміністративним процесом по ст. 23.34 Кодексу про Адміністративні правопорушення (участь у несанкціонованій акції) і за підозрою у кримінальній справі про масові заворушення.
У квартирі залишилася Галина Уласик, там проходить обшук, привели понятих.
До будинку Галини Уласик прибув її адвокат, але в квартиру його не пустили, пояснюючи це тим, що слідчі дії вже почалися.
Нагадаємо, одна з лідерок опозиції в Білорусі Марія Колесникова, повідомлення про викрадення якої з'явилося учора, порвала паспорт, щоб її примусово не вивезли до прикордонних пунктів України.