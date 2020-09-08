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Трамп анонсував появу вакцини від коронавірусу "перед дуже особливим днем"

На фінальну стадію вийшли два проєкти з розробки вакцини, до яких залучені американські компанії.

Трамп анонсував появу вакцини від коронавірусу "перед дуже особливим днем"
Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу буде готовою дуже скоро. Про це він повідомив на пресконференції у Білому домі 7 вересня, передає Голос Америки.

"Ми будемо мати вакцину зовсім скоро. Можливо, навіть перед дуже особливим днем. Ви знаєте, про який день я говорю”, - сказав Дональд Трамп.

Раніше в деяких американських ЗМІ з’явилась інформація, що вакцину готують до випуску ще до президентських виборів у США.

Наразі два проєкти з розробки вакцини, до яких залучені американські компанії, вийшли на фінальну стадію. Центр з контролю і запобігання захворювань США попередив посадовців у сфері охорони здоров’я готуватися до розповсюдження вакцини уже наприкінці жовтня.

Своєю чергою кандидатка у віцепрезидентки США від Демократичної партії Камала Гарріс поставила під сумнів заяви президента про готовність вакцини.

Напередодні заяви Трампа у ВООЗ застерегли уряди країн від оприлюднення політично вмотивованої інформації щодо пандемії.

Раніше МОЗ Росії оголосило про випуск в обіг першої партії вакцини від коронавірусу Sputnik V виробництва НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Найближчим часом повинна початися масова вакцинація населення з груп ризику.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року. Близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз перебувають на просунутій стадії випробувань. За даними організації, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні 2021 року.

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