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ВООЗ озвучила вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі

Йдеться про 100 мільярдів доларів.

ВООЗ озвучила вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі
Фото: EPA/UPG

Щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Про це на брифінгу 10 серпня заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус, повідомляє пресслужба ВООЗ.

"Тільки на вакцини знадобиться понад 100 мільярдів доларів", - сказав він.

Голова ВООЗ зауважив, що ця сума може здатися великою, і це правда.

"Але це мало порівняно з 10 трильйонами доларів, які вже вклали країни G20 для подолання наслідків пандемії", - пояснив Тедрос Гебреєсус.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі розробили вакцину проти коронавірусу і готові почати випробування на людях.

Перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу наприкінці липня розпочала Індія.

27 липня розпочалося найбільше на сьогодні випробування вакцини від коронавірусу у США. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.

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