Глава Єврокомісії засудила силовії дії щодо протестувальників у Білорусі

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила силові дії стосовно протестувальників у Білорусі та закликала оприлюднити точні результати президентських виборів.
"Я закликаю білоруську владу забезпечити точний підрахунок і оприлюднення голосів на вчорашніх виборах", - написала вона у Twitter.
Голова Єврокомісії наголосила, що "утискам і жорстоким репресіям проти мирних демонстрантів немає місця в Європі", і закликала Білорусь дотримуватися основоположних прав.
Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2020
Fundamental rights in #Belarus must be respected.
I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.
Штаб Тихановської не визнає озвучених підсумків виборів.