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Глава Єврокомісії засудила силовії дії щодо протестувальників у Білорусі

"Я закликаю білоруську владу забезпечити точний підрахунок і оприлюднення голосів на вчорашніх виборах".

Глава Єврокомісії засудила силовії дії щодо протестувальників у Білорусі
Урсула фон дер Ляен
Фото: EPA/UPG

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила силові дії стосовно протестувальників у Білорусі та закликала оприлюднити точні результати президентських виборів.

"Я закликаю білоруську владу забезпечити точний підрахунок і оприлюднення голосів на вчорашніх виборах", - написала вона у Twitter.

Голова Єврокомісії наголосила, що  "утискам і жорстоким репресіям проти мирних демонстрантів немає місця в Європі", і закликала Білорусь дотримуватися основоположних прав.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.

Штаб Тихановської не визнає озвучених підсумків виборів.

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