Глава Єврокомісії засудила силовії дії щодо протестувальників у Білорусі

"Я закликаю білоруську владу забезпечити точний підрахунок і оприлюднення голосів на вчорашніх виборах".

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила силові дії стосовно протестувальників у Білорусі та закликала оприлюднити точні результати президентських виборів.

"Я закликаю білоруську владу забезпечити точний підрахунок і оприлюднення голосів на вчорашніх виборах", - написала вона у Twitter.

Голова Єврокомісії наголосила, що "утискам і жорстоким репресіям проти мирних демонстрантів немає місця в Європі", і закликала Білорусь дотримуватися основоположних прав.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2020

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.

Штаб Тихановської не визнає озвучених підсумків виборів.