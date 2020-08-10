У Білорусі під час протестів затримали 3 тис. людей

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що під час протестів було затримано 3 тис. людей. При цьому правоохоронці стверджують, що не застосовували бойову зброю щодо протестувальників.

Про це повідомляє TUT.BY.

Разом із тим МВС заявляє, що під час мітингів постраждали 39 силовиків і біля 50 цивільних, передає БЕЛТА.

"В ніч з 9 по 10 серпня 2020 року в країні було зафіксовано осередкові збори громадян в районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах. Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах було затримано близько 3 тисяч осіб. З них близько тисячі в Мінську і більше двох тисяч - в інших регіонах республіки ", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві охорони здоров'я, у свлою чергу, запевнили, що усім постраждалим було надано допомогу, а також спростували повідомлення про загиблого.

"Загиблих немає! Звертаємо увагу, що поширювана в деяких інтернет-виданнях інформація є повним фейком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників. Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. Жителі Білорусі намагаються публікувати фото і відео протестів у соцмережах, але повідомляють про перебої з інтернетом, а також про закриття доступу до інтернет-ЗМІ, окрім державних.

Сьогодні вранці ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Тихановська - 9,9%.