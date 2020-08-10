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Сі Цзіньпін привітав Лукашенка з перемогою на президентських виборах

"Китай і Білорусь - це "залізні брати" і "всепогодні партнери".

Сі Цзіньпін привітав Лукашенка з перемогою на президентських виборах
Фото: EPA/UPG

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін першим надіслав послання президенту Білорусі Олександру Лукашенку, вітаючи його з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Від імені китайського уряду та китайського народу я висловлюю свої щирі вітання та найкращі побажання. Впевнений, що під вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у державотворенні", - йдеться у вітальному повідомленні.

Сі Цзіньпін зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини функціонують на високому рівні.

"Китай і Білорусь - це "залізні брати" і "всепогодні партнери". Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин і зберігаю з вами добрі робочі відносини та особисту дружбу", - додав китайський лідер.

Сі Цзіньпін побажав Олександру Лукашенку міцного здоров’я та успіхів у його роботі, "процвітання та влади дружній Білорусі та  її народу".

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників. Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Правозахисники повідомляють про одного загиблого.

Жителі Білорусі намагаються публікувати фото і відео протестів у соцмережах, але повідомляють про перебої з інтернетом, а також про закриття доступу до інтернет-ЗМІ, окрім державних.

Сьогодні зранку ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Олександр Лукашенко (балотувався ушосте) набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.

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