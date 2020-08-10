​Правозахисники повідомляють про одного загиблого та як мінімум 213 затриманих під час протестів у Білорусі

У СК заявляють про десятки поранених силовиків і погрожують затриманим ув'язненням до 15 років.

Станом на ранок 10 серпня правозахисний центр "Вясна" повідомляє про щонайменше 213 затриманих під час акцій протесту в Білорусі 9 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті центру.

Зазначають, щонайменше 110 людей було затримано в Мінську: понад 40 - на виборчих дільницях або біля них (більшість із них спостерігачі), більш ніж 70 - під час протесту.

В областях затримано понад 15 спостерігачів, а також мітингувальників і журналістів, зокрема: у Гомелі, Баранавичах, Гродні, Вітебську, Магілеві, Маладечне, Щучині, Бабруйську, Мядзелі, Полоцьку та інших містах.

Також повідомляється, що минулої ночі одна людина загинула. Про це повідомив представник правозахисного центру "Вясна" Валянцін Стефанович. Також, за його словами, десятки людей отримали серйозні травми

Стефанович повідомив, що чоловік помер від травми голови внаслідок наїзду спецмашини, яка вдарила протестувальників.

Офіційного підтвердження смерті поки що немає.

Тим часом у Слідчому комітеті Білорусі заявляють про десятки поранених силовиків, передає TUT.BY.

За даними видання, проти мітингувальників порушені кримінальні провадження за фактами "заворушень та насильства проти міліції". На місці події працюють понад 100 слідчих.

"За фактами організації масових заворушень та участі в них у різних частинах ст. 293 КК. Відповідальність за ці дії, відповідно - до 8 та 15 років позбавлення волі", - зазначив голова СК.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, відбувся перший тур президентський виборів у Білорусі. Балотувався чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а такаож в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингуючих.

Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Постраждали щонайменше троє людей.

Жителі Білорусі намагаються публікувати фото і відео протестів у соцмережах, але повідомляють про перебої з інтернетом, а також про закриття доступу до інтернет-ЗМІ, окрім державних.

Сьогодні зранку ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Олександр Лукашенко (балотувався ушосте) набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.