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Радник Білого дому з нацбезпеки заявив про кібератаки Китаю на американську виборчу систему

“Китай - як Росія та Іран - вони здійснюють кібератаки та інші види хакерських дій проти нашої виборчої інфраструктури, проти наших вебсайтів і так далі”. 

Радник Білого дому з нацбезпеки заявив про кібератаки Китаю на американську виборчу систему
Фото: EPA/UPG

Пов’язані з урядом Китаю хакери атакують американську виборчу інфраструктуру напередодні виборів президента США. Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Роберт О’Браєн, пише “Голос Америки”.

Зазначається, що раніше офіс Директора національної розвідки опублікував заяву про те, що Китай “розширює свою кампанію впливу”, а РФ намагається підірвати передвиборчу кампанію кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. У цій заяві Китай не звинувачували напряму в хакерських атаках.

Через два дні після цього, 9 серпня, Роберт О’браєн у програмі каналу “Обличчям до нації” заявив, що Китай “хотів би, щоб президент програв”.

“Китай - як Росія та Іран - вони здійснюють кібератаки та інші види хакерських дій проти нашої виборчої інфраструктури, проти наших вебсайтів і так далі”, - заявив радник з нацбезпеки.

За словами О’браєна, хакери робили спроби зламати вебсторінки виборчих комісій по всій країні. 

“Це викликає справжнє занепокоєння. І це не тільки Росія. Спроби будь-якої країни втрутитись у наші вільні та чесні вибори, матимуть величезні наслідки”, - відзначив радник Білого дому. 

Зазначається, що КНР відкидав звинувачення у кібератаках на американські компанії, політиків та урядові відомства. Голова МЗС Китаю заявляв, що “президентські вибори у США – це внутрішня справа, ми не маємо жодної зацікавленості втручатися у них”.

Нагадаємо, що 7 серпня Директор Національного центру контррозвідки США Вільям Еваніна заявив про спроби Росії, Китаю та Ірану повпливати на результат президентських виборів у Штатах.

За оцінками контррозвідки, "Росія вживає заходів, щоб очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істемблішментом".

У заяві також вказується, що "деякі особи, пов'язані з Кремлем, намагаються підвищити (рейтинг. - Ред.) кандидатури Трампа в соціальних мережах та на російському телебаченні".

Еваніна також заявив, що Росія використовує українського нардепа Андрія Деркача для впливу на вибори президента. 

КНР, відповідно до заяви голови контррозвідки, "розширює зусилля з впливу перед листопадом 2020 року" та хоче, щоб "президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не переміг на виборах". 

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