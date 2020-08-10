​Лукашенко заявив, що інтернет у Білорусі відключають з-за кордону

"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення в населення".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що влада не причетна до перебоїв з інтернетом у країні під час президентських виборів.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення в населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону", - сказав Лукашенко на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим.

За словами президента, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін і "гібридно діють в усіх напрямках".

"Але ми вистоїмо", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників. Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. У МВС Білорусі цю інформацію спростовують і заявляють, що серед постраждалих - 39 силовиків і 50 цивільних. Також повідомлялося, що вночі було затримано близько 3 тис. мітингувальників.

Сьогодні вранці ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Тихановська - 9,9%.

Коментуючи явку на голосуванні, Лукашенко заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.