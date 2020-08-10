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​Штаб головної суперниці Лукашенка відмовився визнати результати виборів

Тихановська закликала громадян, які вважають, що їхній голос вкрали, не мовчати.

​Штаб головної суперниці Лукашенка відмовився визнати результати виборів
Фото: EPA/UPG

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська відмовилася визнати результати виборів, оголошені ЦВК

Про це вона заявила на пресконференції, передає "МБХ медіа".

"Ми не визнаємо результати виборів. Ми бачили реальні протоколи. Закликаємо тих, хто вважає, що його голос вкрали, не мовчати", - сказала Тихановська.

Вона наголосила, що за даними з дільниць, де не було фальсифікацій, вона набрала близько 70-80% голосів.

При цьому, Тихановська зазначила, що сама вона не буде виходити на вулицю, бо це, на її думку, приведе до ескалації.

"Мій вихід на вулицю призведе до ескалації конфлікту. Тому зараз [в штабі] я з народом. Вважаю себе переможцем на виборах. У нас є дані альтернативного підрахунку, і ми будемо доводити все порушення", - сказала вона.

Нагадаємо, у неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, Тихановська - 9,9%

Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську на вулицю вийшли десятки тисяч людей, в центрі міста відбулися зіткнення з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. У МВС Білорусі повідомили про 3 тис. затриманих.

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