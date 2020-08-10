Лукашенко против революции: кто кого?

Не стоит забывать, что на этом фоне происходит явное напряжение между Россией и Беларусью. Невзирая на пятистраничные письма Путина к Лукашенко с заверениями в добрососедстве, в стране продолжают находиться (а об этом говорил и сам Лукашенко) несколько сотен российских наёмников и агентов, готовых расшатать ситуацию.

В стране намечается революция, которую Лукашенко надеется быстро погасить . Предпосылки есть: протесты разрознены, политическая оппозиция, которая могла бы стать их стержнем, слаба. Однако, есть вероятность того, что митинги затянутся: далеко не всегда и везде силовики демонстрируют нужное Лукашенко рвение. То есть, уже в ближайшее время мы увидим, насколько успешной была его агитационная кампания в казармах спецназначенцев. Напомню, что глава государства на протяжении всего июля и начала августа объезжал все воинские и другие силовые структуры с тем, чтобы получить поддержку армии, КГБ и других ведомств.

Беларусь охватили массовые протесы . Люди недовольны тем, как прошло голосование: они выступают за отставку действующего президента Александра Лукашенко , которого ЦИК страны, фактически, уже объявил победителем выборов. Интернет по всей стране практически не работает: вероятно, все провайдеры находятся под контролем белорусских силовиков. Итог первого вечера протестов : один погибший, десятки раненых, тысячи задержанных. В ход шли шумовые гранаты, дубинки и – как указывают некоторые наблюдатели – резиновые пули. Следственный комитет начал возбуждать криминальные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. В общем, Лукашенко пошёл на подавление протеста.

Лукашенко и «особая сила подавления»

Всегда стоит помнить, что у президента Беларуси имеется колоссальный опыт подавления различного рода восстаний, протестов и революций. Накопление подобного знания он начал ещё в 1995-1996 годах, когда организовал войну с парламентом и Конституцией страны. После роспуска законодательного органа власти, двух референдумов, в 1999 году Лукашенко зачистил (различными способами) оппозиционное поле страны, провел своих людей в парламент. Противники, вышедшие на улицы Минска, были силой подавлены (как и сейчас).

Фото: EPA/UPG Сотрудники белорусского ОМОН задерживают протестующих на улицах Минска

Затем Лукашенко переписал Конституцию – ровно так, как в два захода сделал Путин – и получил возможность избираться свыше двух сроков подряд. Это привело к акциям неповиновения в марте 2006 года. Тогда палаточный городок был снесен, а митингующие силой разогнаны. В протестах, кстати, участвовали депутаты российской Госдумы.

Такая же ситуация повторилась в 2010 году – снова-таки после выборов президента. И опять: тысячи демонстрантов на улицах страны, скандирующих «Уходи», автозаки, ОМОН, дубинки, шумовые гранаты, тюремные сроки и 72% поддержки у Лукашенко. Было только одно отличие – попытка штурма митингующими Дома правительства. Последнее было активно использовано политическим режимом для подавления протестного движения. Тогда тоже на улицах присутствовали российские депутаты и московские нацболы. Правда, белорусские власти в то время говорили о вмешательстве во внутреннюю ситуации в стране спецслужб Польши и Германии.

Далее был 2017 год – митинги против закона о тунеядстве. Лукашенко уже уступил. Теперь вот 2020-й – и новая революция.

Причина – Союзное государство с Россией

Для тех политических обозревателей, которые следят за ситуацией на постсоветском пространстве, не секрет, что напряжение в отношениях между Лукашенко и Путиным возникло очень давно. Причиной тому – политические амбиции Александра Григорьевича и его постоянные отказы от союзного государства на правилах Путина. Не стоит забывать, что идея создания союза, вплоть до мягкой федерации, принадлежала именно Лукашенко.

Однако президент Беларуси не хочет быть у главы РФ «завсклада», а российский президент боится, что тот попросту захватит власть в новом объединении. Так эти двое, в общем-то, и живут.

Фото: EPA/UPG Лукашенко и Путин в Москве, май 2020 года

Тем не менее, каждый раз, когда в Беларуси возникает предреволюционная ситуация, в которую так или иначе вмешивается Россия, отношения между странами резко ухудшаются, а все договорённости о создании единого и неделимого союза (на двоих) отметаются белорусской стороной.

2006-2007 год – выборы президента Беларуси, революционные митинги, параллельно – энергетическая война между Москвой и Минском, повышение со стороны РФ цен на газ, отказ Лукашенко от интеграции с Россией. Запад вводит санкции против белорусского государства.

Конец 2007 – 2008 год – всё уже, как говорится, на мази: рассматриваются варианты Конституционного акта Союзного государства, делегирование полномочий, формирование наднациональных органов. А самое главное – предлагается избрать Путина главой объединения. Затем всё меняется: Россия начинает «молочную войну» против Беларуси, намереваясь захватить профильные белорусские предприятия. Лукашенко все планы на союз сворачивает.

2010 год – выборы президента. Лукашенко вновь побеждает. Россия снова ведёт против Беларуси энергетическую войну. Что делает Александр Григорьевич? Замораживает всю интеграцию с РФ. Запад вводит санкции против белорусского государства.

2019-2020 годы – подготовка к выбором и сами президентские выборы в Беларуси. Путин и Лукашенко говорят о новой концепции создания Союзного государства, подписывают экономические дорожные карты, даже ведётся разговор об общем парламенте. Параллельно – нефтяные войны, а потом – поимка наемников ЧВК «Вагнер», заявления белорусского президента о вмешательстве со стороны РФ, победа Лукашенко, массовые протесты, пятистраничное письмо Путина, его поздравления. Знаете, что будет потом? Отказ Лукашенко от создания обьединения с Россией. Он ведь уже сказал: «эта идея перезрела». Однако теперь могут последовать и санкции Запада.

Фото: EPA/UPG Протесты против Лукашенко в Минске, 9 августа 2020 года

Общая головная боль

Уже очевидно, что процесс создания Союзного государства будет заморожен. И это продлится до тех пор, пока у власти в Беларуси будет Лукашенко, а в России – Путин. Вопрос в том, кто раньше уйдёт. Лукашенко-то говорит, что российскому лидеру придётся вскоре искать себе преемника.

На этом фоне особым циничным блеском отличается поздравление Путина Лукашенко, которое – для общего понимания ситуации – необходимо дословно процитировать.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – отметил глава РФ в телеграмме.

Фото: EPA/UPG Митинги в Минске против создания Союзного государства России и Беларуси, 2019 год

Есть высокая вероятность того, что против Беларуси, где власти будут подавлять протестные движения, или будут введены дополнительные санкции, или оставят действующие, но без дальнейших изменений. Всё это сохраняет Кремлю поле для манёвра. Впрочем, и сам Лукашенко попытается маневрировать. Теперь вот у него и туз в рукаве есть – захваченные наёмники ЧВК «Вагнер», которых он отпустит сразу после стабилизации ситуации в Беларуси (сразу после того, как Россия откажется от давления). Останется ли после нынешних массовых акций у белорусского президента пространство для пикировки – большой вопрос.

Всё это создаст определённые сложности для таких стран, как США, которые ещё недавно очень хотели подвинуть россиян на белорусском рынке нефтянки.

К слову, важна и позиция Китая, руководство которого первым поддержало Лукашенко. И это понятно, ведь для Минска постепенно китайцы становятся главными партнёрами. С позицией КНР Путину и ряду европейских лидеров всё же необходимо будет считаться.

Что главное для Украины в этой ситуации? Чтобы на нашей границе с Беларусью не появились российские танки. Нам очень нужны временные, но всё же гарантии безопасности, дополнительное поле для манёвра, а самое главное – время.