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Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим

"Юридично Крим - український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Світлана Тихановська
Фото: belsat.eu

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, котра є головною опоненткою Олександра Лукашенка, з другої спроби відповіла на запитання, чий Крим.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Єврорадіо", відповідаючи на запитання hromadske.

"Я на цю проблему можу відповісти з погляду людини, жінки, яка проти будь-якого прояву війн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна… Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує одне проти одного. Можна, я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим - український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - відповіла Тихановська після паузи та глибокого видиху.

Раніше в інтерв'ю виданню Meduza Тихановська ухилилася від цього запитання, бо не хотіла "необережними словами когось відштовхнути".

Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого заарештованого чоловіка.

Навколо Тихановської об'єдналися опозиційні сили країни. На підтримку кандидатки тисячі громадян по всій Білорусі вийшли на мітинги.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

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