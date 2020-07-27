Іранська делегація прибуде в Київ для обговорення суми компенсації за збитий літак МАУ

Представники Ірану 29-30 липня відвідають Україну для переговорів щодо компенсацій у справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Варшаві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем, інформує УНІАН.

"Ми запросили іранську делегацію у Київ. Вони прибудуть 29-30 липня, що буде післязавтра", - заявив Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що не може назвати остаточну суму компенсацій, які має виплатити Іран.

"Не через те, що я не готовий, а тому що сума буде результатом консультацій", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн. Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "Боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Досліджувала самописці збитого в Ірані літака міжнародна комісія з 20 осіб. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, розшифровування чорних скриньок пройшло успішно й іранська делегація повідомила, що готова прибути в Україну для переговорів про компенсацію.