Попри зовнішні пошкодження, "чорні скриньки" літака МАУ розшифрували вдало, - Єнін

Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування.

У Франції завершили опрацювання двох бортових самописців збитого в січні цього року над Тегераном літака МАУ.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє "Громадське радіо".

"Усі дані з двох самописців зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка - один з його етапів. Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування", - зазначив заступник міністра.

У Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердили, що аналіз даних бортових самописців завершено.

Нагадаємо, 20 липня до французького Бюро з розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) прибули іранські слідчі разом з бортовими самописцями збитого під Тегераном літака МАУ.

Про намір Ірану відправити "чорні скриньки" на розшифровку до Франції стало відомо ще в січні. Наприкінці червня державні ЗМІ Ірану повідомляли, що самописці відправлено.

Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн.