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США на вимогу Китаю закрили своє консульство в Ченду

З будівлі установи зняли табличку, а прапор США приспустили.

США на вимогу Китаю закрили своє консульство в Ченду
Фото: Kapital.kz

Сполучені Штати Америки передали уряду Китаю будівлю генерального консульства США в місті Ченду на південному заході КНР після його офіційного закриття.

Про це повідомляє BBC.

"Американський дипломатичний штат покинув консульство США в китайському місті Ченду після того, як завершився 72-годинний дедлайн", - йдеться в повідомленні.

Перед тим, як це сталося, з будівлі установи зняли табличку, а прапор США приспустили.

Нагадаємо, 21 липня Вашингтон закликав Пекін закрити генконсульство в Г’юстоні протягом 72 годин. Зі свого боку МЗС Китаю того ж дня зазначило, що Пекін вимагає від Вашингтона закрити дипмісію США в Ченду - американській стороні теж було надано 72 години.

Стосунки між США і КНР особливо загострилися внаслідок пандемії коронавірусу. Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Китай у приховуванні інформації про спалах COVID-19. 23 травня Штати запровадили санкції проти низки китайських організацій, а в липні голова ФБР назвав КНР головною загрозою для Сполучених Штатів Америки.

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