У Польщі за цей вікенд зросла кількість нових хворих на коронавірус

За два дні зафіксовано майже тисячу випадків.

Станом на неділю у Польщі підтверджено 443 нові випадки інфікування COVID-19, 7 людей серед раніше хворих померли, 334 – одужали. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал worldometers.info.

У суботу, 25 липня, повідомляли про 584 нові випадки інфікування, 422 видужали і 9 померли.

24 липня, у п’ятницю, зафіксували 458 нових випадків інфікування, 456 видужали і 4 померли.

Від початку цього тижня захворіли більш ніж тисяча осіб, померли 24 особи.

Нині, за даними worldometers.info, активних хворих у Польщі 8641 (на 102 більше, ніж учора).

Загалом від початку пандемії зафіксовано 43 065 випадків інфікування, померла 1671 особа, одужали 32 753 поляків.

Нагадаємо, на початку липня уряд Польщі вирішив не скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України. Про скасування карантину для пасажирів літаків з України стало відомо напередодні, 2 липня.

У розпорядженні Міністерства внутрішніх справ країни йдеться, що Україну виключили зі списку країн, які не входять в Європейський Союз, громадяни яких при в'їзді до Польщі звільняються від обов'язкової самоізоляції.