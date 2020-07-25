Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції

Польща на наступному тижні почне процедуру виходу зі Стамбульської конвенції. Це пов'язано з тим, що в ній є положення "ідеологічного характеру", які нинішня польська влада не приймає і вважає шкідливими.

"У понеділок ми подамо заяву до Міністерства у справах сім’ї, праці та соціальної політики про початок офіційної роботи щодо припинення так званої Стамбульської конвенції", - цитує "Польське радіо" міністра юстиції Збігнева Зьобро.

Він сказав, що польське законодавство є зразковим щодо захисту жінок від насильства і його стандарти в дечому навіть вищі, ніж положення Стамбульської конвенції.

Зьобро пояснив, що правляча консервативна партія "Право і справедливість" не підтримує "створення так званої соціокультурної статі на противагу біологічній". А це начебто нав'язується в Стамбульській конвенції.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (така офіційна назва Стамбульської конвенції) має на меті захист жінок від усіх форм насильства та дискримінації. Польща підписала її у грудні 2012 року та ратифікувала її у 2015 році.

Україна підписала конвенцію в 2011 році, але не ратифікувала з тієї ж причини, чому Польща збирається з неї виходити.

Верховна Рада противиться ратифікації Стамбульської конвенції через поняття "гендер" та "сексуальна орієнтація".

Рада церков неодноразово говорила, що її турбує ця конвенція, бо в ній нібито йде нав'язування гендерної ідеології, що підміняє "звичне поняття біологічної статі". Церковники вважають, що це прямий шлях до популяризації одностатевих відносин.