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Совет церквей тревожит возможность ратификации Стамбульской конвенции в Украине

Религиозные организации осуждают внедрение понятия "гендер" в правовое поле.

Совет церквей тревожит возможность ратификации Стамбульской конвенции в Украине
Олекса Петрів
Фото: Макс Требухов

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в очередной раз заявил, что не поддерживает ратификацию в Украине Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия по отношении к женщинам и домашнего насилия). Об этом сказал Олекса Петрив, митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей в Украине (Украинская греко-католическая церковь) во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Совет церквей последовательно выступает против того, чтобы в Украине была ратифицирована Стамбульская конвенция, которая предусматривает внедрение гендерных постулатов в правовое поле. Мы будем делать все для того, чтобы этого не допустить", - заявил представитель УГКЦ.

В то же время священник отметил, что Совет церквей выступает против семейного насилия и за равенство мужчин и женщин.

Отметим, Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, который запрещает дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Напомним, в субботу, 8 июня, в Киеве пройдет шествие за права семей и детей, организованное Всеукраинским советом церквей.

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