Совет церквей считает эмиграцию одним из крупнейших вызовов украинской семьи

Одним из крупнейших современных вызовов украинской семьи является проблема эмиграции. Такое мнение высказал Анатолий Козачок, пeрвый заместитель старшего епископа Украинской Цeркви христиан веры евангeльськой (УЦХВЕ).
"В Украине есть очень большое количество неполных семей. Детей оставляют с дедушкой или бабушкой, а родители зарабатывают деньги за рубежом. Возвращаются через годы, а дети обижены, отношений уже нет. Властям эту проблему надо срочно решать. Чтобы все наши граждане имели возможность трудоустраиваться и иметь достойную заработную плату в Украине, а не выезжать на заработки за границу", - высказался Анатолий Козачок.
Кроме того, по словам представителя УЦХВЕ, властям необходимо обратить внимание на отсутствие дружеской к семье инфраструктуры и доступного жилья.
"Например, переходы в метро, которые с коляской преодолеть почти невозможно, отсутствие пеленальных столиков в общественных местах. Решение этих проблем не требует больших средств. По нашему убеждению, государство не делает достаточно шагов, чтобы обеспечить молодую семью доступным жильем", - сказал Анатолий Козачок.
Также, по мнению заместителя муфтия Украины Рустама Гафури, вызовом для современной украинской семьи является доступность абортов и суррогатное материнство.
Напомним, в субботу, 8 июня, в Киеве пройдет шествие в защиту прав семьи и детей, организованное Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.