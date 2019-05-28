Аграрии в Черкасской области в знак протеста перекроют Одесскую трассу

С 11:00 29 мая траса М-05 "Киев-Одесса" будет перекрыта на сутки.

29 мая с 11:00 в знак протеста аграрии Черкасской области на сутки перекроют трассу государственного значения М-05 "Киев-Одесса" возле поста дорожной полиции в Уманском районе (210-й километр трассы). Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", со ссылкой на Всеукраинский аграрный союз (ВАС).

"Сельхозпроизводители будут протестовать против произвола местной руководительницы Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области Ольги Залоги. Ее обвиняют в нарушении законодательства в части невыполнения решения судов, а также - в покрытии коррупционных схем, в результате которых землю в Черкасской области получают "нужные" люди", - говорится в сообщении ВАС.

Отмечается, что из-за этих «нужных» людей, ветеранам АТО не удается получить обещанный государством земельный участок, а местным аграриям - разрешительные документы на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность, постоянное пользование или аренду.

С вышеописанной ситуацией столкнулось сельскохозяйственное предприятие "Родникивка" Уманского района Черкасской области. В 2016 году работники и пенсионеры КСП обратились в ГУ Госгеокадастра в Черкасской области с заявлением о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по приватизации земель государственного предприятия "Родникивка", но получили отказ.

Отказ был обжалован в Черкасском суде и его признали противоправным. Госгеокадастр обязали решить вопрос о предоставлении КСП "Родникивка" разрешения на разработку проекта землеустройства по приватизации земелельного участка.

В итоге Госгеокадастр подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

"Несмотря на это, решение не выполнялось. Не смогла добиться результата и Государственная исполнительная служба, хотя дошло и до наложения штрафа за невыполнение решения суда. И это при том, что закон на нашей стороне, ничего сделать ни мы, ни уполномоченные органы не могут вот уже два года", - подчеркивает ВАС.

Агарии также утверждают, что в подобной ситуации оказалось и КСП "Ягубец", которое находится в Христиновском районе Черкасской области.

В итоге, единственным вариантом обратить внимание на эту проблему, аграрии назвали протест. Они заранее попросили прощения за неудобства.

На акцию протеста выйдет более 200 сельхозпроизводителей. Их требования - выполнение решений суда и увольнение Ольги Залоги с должности руководителя Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области.

Напомним, в конце января 2019 года Жители села Семиполки, которое находится в 30 километрах от Киева, перекрыли трассу М-01 Киев - Чернигов – Новы Яриловичи. Таки образом, они выразили свой протест из-за вредного производства в Семиполках. Люди постоянно ходили туда-сюда по пешеходному переходу, мешая проезду транспорта.