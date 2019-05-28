По предварительной информации, мужчина убил женщину из обреза и застрелился сам.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая найдены мертвыми известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его жена.

У мужчины и женщины обнаружили огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.

"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.

Обновление. Как сообщили местному изданию "Курс" в правоохранительных органах, по предварительной информации, Петрив выстрелил жене в грудь из обреза охотничьего ружья, которое приобрел и хранил незаконно. После этого он поджег дом и застрелился сам.

Михаилу Петриву было 54 года, его жене Ольге - 56.

Следствие продолжается.