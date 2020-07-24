У соборі Святої Софії у Стамбулі здійснено перший за 86 років намаз

Люди во время праздничной молитвы перед музеем Святой Софии ( бывшим Собором Святой Софии) после оглашения Эрдоганом решения по

У соборі Святої Софії у Стамбулі у п’ятницю, 24 липня, вперше за 86 років здійснено перший намаз після зміни статусу собору з музею на мечеть.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

У намазі взяв участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Через пандемію коронавірусу кількість молільників усередині не могла перевищувати 500 осіб, але на площі Султанхамет перед храмом зібралися тисячі вірян.

За оцінками міністерства у справах релігії, після закінчення пандемії в храмі одночасно зможуть молитися близько тисячі осіб.

Нагадаємо, у липні Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд) дозволила використовувати собор Святої Софії в Стамбулі як мечеть. Суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею.

Після цього Євросоюз розкритикував Туреччину. Президентка Греції Катерина Сакелларопулу вважає, що це "вкрай провокаційний акт, спрямований проти світової спільноти". За її словами, цей крок "жорстоко ображає історичну пам'ять, підриває цінність терпимості й отруює відносини Туреччини з усім цивілізованим світом". Президент Туреччини Ердоган тим часом заявив, що думка інших країн не повпливає на рішення про зміну статусу собору Святої Софії.

Собор Святої Софії побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.