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Сенат США схвалив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Обмеження також торкнуться газопроводу "Турецький потік".

Сенат США схвалив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік на суму 740 мільярдів доларів.

Це сталося після того, як раніше документ схвалила Палата представників Конгресу, передає Радіо Свобода.

Законопроєкт, зокрема, передбачає посилення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Передбачається, що санкції будуть запроваджувати проти іноземних осіб і компаній, які допомагають продажу, оренді або наданню суден для прокладання труб, модернізувати такі судна і їх страхувати чи перестраховувати.

Обмеження також торкнуться газопроводу "Турецький потік".

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що виступає проти "Північного потоку-2". Зокрема, він критикував ФРН за згоду на цей російський проєкт.

19 липня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав США скасувати санкції проти європейських компаній, які стосуються газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2".

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