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Голова МЗС Кулеба 27-28 липня відвідає Польщу

Він візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України.

Голова МЗС Кулеба 27-28 липня відвідає Польщу
Фото: надано Дмитром Кулебою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Польщу 27-28 липня.

Про повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.

"27-28 липня 2020 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща. Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що Кулеба проведе зустріч з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем. Міністри також  візьмуть участь в церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України, де розміщений консульський відділ дипломатичного представництва.

Також Кулеба зустрінеться з представниками української громади.

28 липня в Любліні відбудеться також зустріч глав МЗС України, Польщі та Литви.  Вони відвідають українсько-польсько-литовську миротворчу бригаду "ЛітПолУкрбріг".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує владна партія "Право і справедливість", переміг на виборах, не набагато випереджаючи свого суперника від опозиції Рафала Тшасковського.

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