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Зеленський: Угода про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі очікує підписання всіма сторонами "Нормандського формату"

Президент зазначив, що Україна виконує свою частину Мінських домовленостей

Зеленський: Угода про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі очікує підписання всіма сторонами "Нормандського формату"
Фото: president.gov.ua

Угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн «Нормандської четвірки», що підвищить її статус та збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ біля КПВВ «Станиця Луганська» під час робочої поїздки на Донбас.

«У нас дійсно багато професіоналів, які перебувають у постійних перемовинах у форматі засідання ТКГ (Тристоронньої контактної групи. – Ред.) і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – стале припинення вогню. Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли буде стале припинення вогню», – цитує главу держави його пресслужба.

Президент подякував представникам України у Тристоронній контактній групі, а також керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку, віце-прем'єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Резнікову, міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку за зусилля у досягненні миру на Донбасі. Президент також подякував ОБСЄ за складну й важливу роботу в межах ТКГ.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що досягнуті домовленості не позбавляють українських військових можливості для самозахисту.

Президент зазначив, що Україна виконує свою частину Мінських домовленостей, і весь світ це бачить. Інша сторона також має продемонструвати готовність їх виконувати.

Щодо деталей досягнутих домовленостей про стале припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, то, за словами президента, їх окремо напрацьовуватиме ТКГ в межах Мінського формату.

Нагадаємо, що 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Сторони домовилися про застосування заходів посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

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