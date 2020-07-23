Бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі

З початку доби 23 липня незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Про це інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 22 липня ТКГ по Донбасу домовилася про "повне та всеосяжне припинення вогню" з 00:01 27 липня.