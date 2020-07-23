Фото: Асоціація рибалок України

У каскаді Дніпровських водосховищ через зміну складу води оселилися мешканці морських лиманів. Так, у Дніпрі в районі Києва зафіксували морську рибу-голку і дрібну медузу.

Про це інформує пресслужба Асоціації рибалок України.

"Якщо три роки тому рибу-голку і деякі види бичків можна було зустріти тільки в дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то сьогодні вони в достатку зустрічаються прямо в столичних затоках", - йдеться у повідомленні.

Фото: Асоціація рибалок України

Вид знайденої дрібної медузи - Craspedacusta sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки, повідомляють в Асоціації рибалок.

"Кілька років тому можна було побачити її поодинокі екземпляри, але в цьому в деяких затоках як у киселі плаваєш. Ця медуза - прибулець. Вона не властива вітчизняній природі, швидше за все, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей вид походить родом від справжніх медуз, схожий з ними за структурою, тобто це справжня, повноцінна медуза, правда дещо в зменшеному вигляді", - зазначили в Асоціації.

Фото: Асоціація рибалок України

В Асоціації рибалок України наголошують, що поява морських мешканців у дніпровських водах свідчить про катастрофічний стан річки.

"Вони живуть у столичній акваторії прямо під «вікнами» Верховної Ради, і це яскрава демонстрація неналежного ставлення до найбільшої річки країни. Так само варто сказати, що Дніпро катастрофічно заростає і міліє. Тільки в столичній акваторії 57 мілин, які через три-п’ять років можуть перетворитися в острови, якщо не вжити екстрених заході", - зазначають фахівці.

Дніпро - четверта за довжиною і третя за площею басейну річка Європи, в Україні - річка з найдовшою течією.

Нагадаємо, у квітні в Україні спостерігався найнижчий за століття рівень води в річках. Це було обумовлено безсніжною зимою та відсутністю опадів.