У каскаді Дніпровських водосховищ через зміну складу води оселилися мешканці морських лиманів. Так, у Дніпрі в районі Києва зафіксували морську рибу-голку і дрібну медузу.
Про це інформує пресслужба Асоціації рибалок України.
"Якщо три роки тому рибу-голку і деякі види бичків можна було зустріти тільки в дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то сьогодні вони в достатку зустрічаються прямо в столичних затоках", - йдеться у повідомленні.
Вид знайденої дрібної медузи - Craspedacusta sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки, повідомляють в Асоціації рибалок.
"Кілька років тому можна було побачити її поодинокі екземпляри, але в цьому в деяких затоках як у киселі плаваєш. Ця медуза - прибулець. Вона не властива вітчизняній природі, швидше за все, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей вид походить родом від справжніх медуз, схожий з ними за структурою, тобто це справжня, повноцінна медуза, правда дещо в зменшеному вигляді", - зазначили в Асоціації.
В Асоціації рибалок України наголошують, що поява морських мешканців у дніпровських водах свідчить про катастрофічний стан річки.
"Вони живуть у столичній акваторії прямо під «вікнами» Верховної Ради, і це яскрава демонстрація неналежного ставлення до найбільшої річки країни. Так само варто сказати, що Дніпро катастрофічно заростає і міліє. Тільки в столичній акваторії 57 мілин, які через три-п’ять років можуть перетворитися в острови, якщо не вжити екстрених заході", - зазначають фахівці.
Дніпро - четверта за довжиною і третя за площею басейну річка Європи, в Україні - річка з найдовшою течією.
Нагадаємо, у квітні в Україні спостерігався найнижчий за століття рівень води в річках. Це було обумовлено безсніжною зимою та відсутністю опадів.