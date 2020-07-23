Автомат АКС-74, 5 магазинів до нього та понад 1,2 тис. патронів калібру 5,45 мм він продав за 1,5 тис. доларів.

Правоохоронці затримали працівника Служби безпеки України, який збував боєприпаси цивільним особам.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону затримали працівника одного з київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.

Нагадаємо, поліція в Харкові затримала можливого спільника чоловіка, який утримував заручників у Луцьку. Повідомлялося, що 44-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати зі слідством.

Так, у ході слідства задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомата АКС-74, 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5,45 мм на суму 1,5 тис. доларів США.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові, виявлено та вилучено 3,5 тис. патронів, автомат АКС-74 та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові.