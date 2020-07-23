Правоохоронці затримали працівника Служби безпеки України, який збував боєприпаси цивільним особам.
Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону затримали працівника одного з київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.
Нагадаємо, поліція в Харкові затримала можливого спільника чоловіка, який утримував заручників у Луцьку. Повідомлялося, що 44-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати зі слідством.
Так, у ході слідства задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомата АКС-74, 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5,45 мм на суму 1,5 тис. доларів США.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові, виявлено та вилучено 3,5 тис. патронів, автомат АКС-74 та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові.