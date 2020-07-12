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Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей

У Кремлі переконані, що це не сподобається іншим учасникам переговорів. 

Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Дмитро Пєсков
Фото: rsport.ria.ru

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до можливого виходу України з Мінських угод, але, за його словам, всім сторонам переговорного процесу, це не сподобається. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-1", передає ТАСС.

На питання, чи готова Росія до виходу України з Мінських угод, Пєсков відповів: "У цьому випадку силою не будеш милою". Але подібний крок України "не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві".

"Якщо таке станеться, ми втратимо будь-яку базу, на основі якої вибудовуємо переговорний процес, і створити нову базу у вигляді нового документа буде надзвичайно складно", - сказав прессекретар Путіна.

Пєсков висловив сподівання, що в разі виходу України з Мінських домовленостей вдасться уникнути "гарячої фази".

"Для вироблення будь-якого альтернативного документа буде необхідний діалог з представниками самопроголошених республік. А той же Київ категорично відмовляється від цього діалогу. Таким чином виходить якесь замкнуте коло", - висловився речник президента РФ.

Раніше віцепрем'єр-міністр України і перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд Мінських угод. Оскільки вони більше не відображають реалії на сході України. 

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський Союз розширив санкції проти Росії за недотримання Мінських угод.

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