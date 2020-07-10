МЗС: публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави

України високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства.

Про це заявили у Міністерстві зовнішніх справ.

"Незважаючи на пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному - імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є бепекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав.

"У цьому зв'язку наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 8 травня Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій після того, як Саакашвілі очолив Виконком реформ України. Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані через його призначення.

Пізніше, 11 червня, Грузія знову викликала посла в Україні через Саакашвілі.

Сьогодні, 10 липня, МЗС Грузії викликало українського посла через Саакашвілі - грузинська сторона висловила стурбованість з приводу заяв, зроблених українським чиновником.