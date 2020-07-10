Резніков: ​якщо світ не зупинить агресію в Україні, Росія дестабілізує Східну Європу

Якщо міжнародне співтовариство не відреагує на агресивні дії Росії в Україні і не проведе належні зміни з точки зору Мінського процесу, РФ швидко досягне кордонів країн Східної Європи.

Про це у своїй авторській статті для американського аналітичного центру Atlantic Council заявив віце-прем'єр України, перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

"Нездатність змінити Мінський процес призведе до можливої ескалації конфлікту. За такого сценарію, ті проблеми, які нині Україна стримує на східному кордоні Європи, розмножаться на порядок і швидко змістяться приблизно на 1300 кілометрів на захід, досягнувши кордонів Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії", - заявив віце-прем'єр.

Політик вважає, що Росія навряд чи зупиниться, а навпаки, спробує поширити нестабільності по всій Європі. Резніков нагадав, що усвоїх останніх заявах президент РФ Володимир Путін поставив під сумнів існування кордонів всіх колишніх радянських республік, назвавши отримані території "споконвічно російськими землями".

"Ця злегка завуальована погроза не обмежується Україною, Білоруссю або Казахстаном. Це також відноситься до трьох прибалтійських держав, які є країнами - членами ЄС і НАТО", - зазначив Рєзніков.

Віце-прем'єр акцентував, що в умовах зростання російської агресії на міжнародній арені західний світ повинен вирішити, де провести межу.

"Це піднімає ряд важливих питань. Якою мірою Захід усвідомлює проблему, з якою стикається? Чи визнає Захід, що поширення турбулентності ближче до серця Європи є невід'ємною частиною стратегії Росії? Чи повинна Європа допомогти створити розділову лінію, яка буде прокреслена від Прибалтики до Чорного моря? Це не метафора і не перебільшення", - зазначви Резніков.

Нагадаємо, українські військові розглядають кілька можливих сценаріїв вторгнення Росії в Україну на різних частинах кордону, навіть одночасно.

У червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає Херсон кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".

5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа допустив наступ Росії з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу. У відповідь у Кремлі заявили, що не збираються нападати на материкову Україну з Криму.

Раніше командувач ВМС заявляв, що для України загроза повномасштабного вторгнення Росії актуальна з 2014 року. Він вважає, що бойова підготовка РФ спрямована і проти України.