Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма

Войска Российской Федерации попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Такую версию развития событий допустил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью одесскому изданию "Думская".

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим ... Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он.

Командующий ВМС считает, что сигналом к полномасштабной конфронтации РФ будет начало восстановления Северо-Крымского канала.

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - объяснил Неижпапа.

Командующий ВМС отметил, что украинские подразделения готовятся не только к "окопной войне", которая сейчас наблюдается на Донбассе, но и "к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям".

Он рассказал, что Украина усиливает свои позиции на море.

"Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота - мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз ... Теперь моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам", - добавил командующий ВМС.

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу главой Военно-морскими силами ВСУ вместо адмирала Игоря Воронченко.