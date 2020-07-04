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Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"

"Мы можем с вами говорить о моем личном отношении, или мы все-таки в рыночных условиях".

Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не считает, что нужно сдерживать курс гривны в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, где пребывает с рабочей поездкой, передает Интерфакс-Украина.

"Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - задался вопросом президент. 

Напомним, 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На фоне заявления об уходе Смолия курс доллара на межбанке 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Курс евро поднялся на 48 копеек до 30,67 гривен.

О падении гривны и цен на активы в Украине в связи с отставкой главы центробанка заявил гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

По словам главы Минфина Сергей Марченко, уход руководителя Нацбанка вызвал у инвесторов много вопросов и сорвал Украине "сделку десятилетия".

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