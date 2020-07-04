Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Рада проголосовала за отставку Смолия
Рада проголосовала за отставку Смолия
ГлавнаяПолитика

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область

Президент планирует осмотреть объекты "Большой стройки" и встретится с представителями бизнеса.

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в середине июня президент проверял объекты "Большой стройки" в Черниговской области.

Национальная программа "Большая стройка", которую инициировал Владимир Зеленский, стартовала по всей Украине 1 марта. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также