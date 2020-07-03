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Порошенко связывает отставку Смолия с давлением людей Коломойского

Экс-президент считает, что «антиколомойский» закон пытаются заблокировать.

Порошенко связывает отставку Смолия с давлением людей Коломойского
Фото: eurosolidarity.org

Давление на председателя Национального банка Якова Смолия и его отставка - это следствие организованной олигархом Коломойским травли НБУ, в которой принимают участие подконтрольные ему депутаты из большинства. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

«Представить себе нельзя, что за выполнение своей конституционной функции, выйдя на рекордный за 28 лет нашей независимости уровень инфляции, - за это будут снимать Председателя Национального банка. Инфляция - это налог, которого избежать невозможно. Платят его все. Страдают от него бедные люди, а обогащаются олигархи. На сегодняшний день 28 млрд долларов золотовалютных запасов - это тоже вменяют Национальному банку», - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что когда власть нуждалась в деньгах от МВФ, был принят так называемый «антиколомойский» закон, а теперь, когда деньги получены, этот закон пытаются заблокировать - в том числе и путем давления на НБУ.

«Такое поведение «наперсточников» наши партнеры точно не примут. Янукович при главе НБУ Арбузове уже однажды такое проводил, когда в мире больше никто не давал Украине денег. И он побежал куда? В Москву. Чем это закончилось для страны - все хорошо знают. Мы точно не должны допустить повторения этого сценария», - убежден Петр Порошенко. Он отметил, что первым сигналом от международных финансовых рынков стала отмена размещения украинских ценных бумаг на сумму 1,75 млрд долларов.

«Я хочу поблагодарить блестящую команду НБУ. Подчеркиваю, что когда они пришли, в стране деньги не ходили. Банки были остановлены, так как владельцы разворовали средства. И я уверен, что это первый кризис, когда эффективно функционирует банковская система, первый кризис, когда сохраняется курс, первый кризис, когда низкая инфляция, первая кризис, демонстрирует устойчивость и стабильность», - подчеркнул Порошенко.

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