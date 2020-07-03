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Трансляция онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности "Разговор о надежде" Трансляция

3 июля в 15:00 стартует трансляция новой онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности на тему надежды.

Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма есть надежда.

Надежда - это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены.

Разговор о надежде - такова тема дискуссии.

· Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящего верховенства права и справедливых экономических отношений?

· Не потеряли ли мы эту навигацию?

· Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

Участники дискуссии:

- Борис Гудзяк, Президент Украинского Католического университета, Архиепископ и Митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;

- Лилия Гриневич, Министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

- Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности;

- Орися Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений «Chatham House»;

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда «Открой Украину».

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