3 июля состоится дисскуссия Киевского Форума Безопасности на тему надежды

Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

3 июля, в 15:00 состоится трансляция новой онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности.

Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма есть надежда.

Надежда - это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены.

Разговор о надежде - такова тема дискуссии.

· Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящего верховенства права и справедливых экономических отношений?

· Не потеряли ли мы эту навигацию?

· Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

Участники дискуссии:

- Борис Гудзяк, Президент Украинского Католического университета, Архиепископ и Митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;

- Лилия Гриневич, Министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

- Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности;

- Орися Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений «Chatham House»;

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда «Открой Украину».

Трансляция на ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/

Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua;

Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.