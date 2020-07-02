Чиновник КГГА и депутат Киевсовета обвинили друг друга в избиении

Таций и Назаренко заявили, что напишут заявления в полицию.

Заместитель главы Департамента градостроительства Киевской городской госадминистрации Юрий Таций заявил, что его избил депутат Киевского горсовета Владимир Назаренко (ВО "Свобода").

Об этом Таций сообщил в фейсбуке.

"Сегодня в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА произошла очень неприятная ситуация. В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" - уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов. Пришлось вызвать полицию, которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование", - написал он.

Таций также заявил, что находится в больнице с сотрясением мозга.

Назаренко, в свою очередь, обвинил чиновника в том, что тот его избил.

"Заместитель главного архитектора господин Юрий Таций напал на меня, ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь. Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол", - сказал он в своем мидеаобращении в фейсбуке.

Назаренко добавил, что тоже напишет заявление на Тация в полицию.

Напомним, в феврале Назаренко сломал микрофон бывшему однопартийцу Святославу Кутняку. Инцидент произошел на заседании комиссии по ЖКХ.