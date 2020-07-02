Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
ГлавнаяПолитика

Чиновник КГГА и депутат Киевсовета обвинили друг друга в избиении

Таций и Назаренко заявили, что напишут заявления в полицию.

Чиновник КГГА и депутат Киевсовета обвинили друг друга в избиении
Владимир Назаренко
Фото: Александр Рудоманов

Заместитель главы Департамента градостроительства Киевской городской госадминистрации Юрий Таций заявил, что его избил депутат Киевского горсовета Владимир Назаренко (ВО "Свобода").

Об этом Таций сообщил в фейсбуке.

"Сегодня в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА произошла очень неприятная ситуация. В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" - уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов. Пришлось вызвать полицию, которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование", - написал он.

Таций также заявил, что находится в больнице с сотрясением мозга.

Назаренко, в свою очередь, обвинил чиновника в том, что тот его избил.

"Заместитель главного архитектора господин Юрий Таций напал на меня, ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь. Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол", - сказал он в своем мидеаобращении в фейсбуке.

Назаренко добавил, что тоже напишет заявление на Тация в полицию.

Напомним, в феврале Назаренко сломал микрофон бывшему однопартийцу Святославу Кутняку. Инцидент произошел на заседании комиссии по ЖКХ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также