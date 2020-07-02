"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% опрошенных Социологической группой "Рейтинг". Всего в Верховную Раду прошли бы четыре партии.

Такие результаты электоральных симпатий среди тех, кто определился с выбором и пошел бы голосовать, опубликовали на сайте "Рейтинга".

За ОПЗЖ отдали бы голос 15,3%, за "Европейскую солидарность" - 13,6%, за "Батькивщину" - 10,7%.

Партия "Сила и честь" и партия Шария не преодолели бы необходимый пока 5% барьер, но набрали бы по 3,7%. За РПЛ готовы проголосовать 3,5%, за "Голос" - всего 3%. За "Свободу" готовы голосовать 2,5%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2,2. Еще около 20% опрошенных не определились с выбором.

Фото: ratinggroup.ua

Также результаты опроса показали, что 34,6% тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы, голосовал бы за президента Владимира Зеленского. 11,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,2% - Юрия Бойко, 7,2% - Юлию Тимошенко, 6,7% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов не превышает 4%, еще около 15% опрошенных не определились с выбором.

В опросе принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Всего участвовали 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 июня 2020.

Напомним, что согласно с данными опроса Центра Разумкова, 35% украинцев, которые уже определились с кандидатом и пошли бы на выборы, в первом туре голосовали бы за Владимира Зеленского. 20% отдали бы голос за соглаву фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и 16% - за соглаву фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.