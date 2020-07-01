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Парламентский комитет информполитики поддержал законопроект "О медиа" вопреки протесту медиасообщества

Из "Слуги народа" против выступил только Лерос. 

Парламентский комитет информполитики поддержал законопроект "О медиа" вопреки протесту медиасообщества
Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Парламентский комитет гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект "О медиа" как доработанный к первому чтению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального сообщества журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Слуги народа" в парламентском комитете дружественно игнорируют обращение журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров... "За" - "Слуга народа" (в лидерах - Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался Гео Лерос", - сообщил он.

Против выступили Александр Абдуллин ("Батькивщина"), Ирина Констанкевич ("За майбутнє"), Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный (все - ОПЗЖ).

"Но свобода слова есть. Продолжаем за нее бороться!" - подытожил Томиленко.

Напомним, что журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 "О медиа" как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

Предложенный законопроект, среди прочего, предполагает возможность отмены регистрации медиа из-за нарушений или недопущения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания к проверке, а также проведение проверки Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, правоохранительными и фискальными органами всей деятельности редакций, в том числе и финансовой. 

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