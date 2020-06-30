​Украина просит Париж отреагировать на визит французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар на встрече с послом Франции Этьеном де Понсен обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в аннексированный Россией Крым и попросила официальной реакции Парижа на это.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джаппар по визиту французских депутатов Европарламента в Крым", - говорится в сообщении.

Визит французской делегации был анонсирован на 30 июня - 2 июля.

Первый замглавы МИДа также указала на незаконность проведения голосования по поправкам в Конституцию России, организованного Кремлем в Крыму.

"Собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале марта делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, посетила аннексированный Крым с "ознакомительным визитом". Украинский МИД осудил этот визит.