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Эмине Джапарова станет первой заместительницей главы МИД

Крымскотатарский народ будет представлен на высшем дипломатическом уровне.

Эмине Джапарова станет первой заместительницей главы МИД
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Бывшая первая заместительница министра информационно политики Эмине Джапарова получит аналогичную должность в Министерстве иностранных дел.

Об этом говорится на сайте президента Владимира Зеленского по итогам встречи с представителями крымскотатарского народа в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаров на должность первого заместителя министра иностранных дел", - сказано в сообщении.

Джапарова в 2016-2019 года работала в Министерстве информационной политики. Летом 2019 года она баллотировалась в Верховную Раду по списку партии "Украинская стратегия Гройсмана", которая не преодолела проходной барьер.

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