МИД: родители детей, рожденных суррогатными матерями, смогут забрать их при предварительном согласовании визита в Украину

Им позволят въехать в Украину после согласования с Министерством иностранных дел или Офисом обмудсмена.

Иностранные родители детей, рожденных в Украине от суррогатных матерей, смогут их забрать при условии соблюдения установленных Кабмином правил. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел, пишут "Українські новини".

Согласно с распоряжением Кабмина, в условиях карантинных ограничений иностранцы могут въезжать в Украину после предварительного согласования с МИД.

"Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", – сообщили в министерстве.

На совещании представителей центральных органов исполнительной власти с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой был наработан дополнительный вариант подачи запроса – путем обращения родителей в Офис омбудсмена.

"Упомянутые выше механизмы предоставляют возможности для въезда на территорию Украины указанной в Вашем запросе категории иностранных граждан", – говорится в ответе МИДа.

При этом в МИД подчеркнули, что въезд и пребывание иностранцев на территории Украины должно происходить с соблюдением правил, установленных постановлением Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В министерстве не уточнили, о каких именно правилах идет речь, однако постановление Кабмина предусматривает обязательное прохождение теми, кто пересекает госграницу, 14-дневной обсервации в изоляторах либо самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".

Напомним, что 30 апреля стало известно, что в киевском отеле "Венеция" находятся более 40 младенцев, рожденных в Украине от суррогатных матерей для родителей-иностранцев. Из-за закрытия границ в связи с карантином родители не могут забрать малышей. У большинства детей уже есть свидетельство о рождении и они зарегистрированы в Украине.

Офис генерального прокурора начал изучение ситуации относительно пребывания в отеле 46 младенцев, рожденных от суррогатных матерей.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан. Также за запрет суррогатного материнства выступил детский омбудсмен Николай Кулеба.