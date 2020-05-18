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Малюська показал, чем кормят в Лукьяновском СИЗО

"Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ - не очень".

Фото: Денис малюська / faceboook

Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит обед в Киевском следственном изоляторе.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей сосуды. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) - не очень, есть такой я не буду", - написал Малюська.

Министр добавил, что намерен периодически проводить такую проверку.

Фото: Денис малюська / faceboook

Напомним, ранее Малюська показал, как выглядят платные камеры в Киевском СИЗО.

22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

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