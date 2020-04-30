В Киевском СИЗО вскоре появятся шесть мест в платных камерах, - Минюст

Договор о поселении в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией.

Платные камеры, рассчитанные на шесть мест, вскоре появятся в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая, сообщается на сайте ведомства.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем будет шесть мест", - рассказала Высоцкая.

По ее словам, договор о поселении в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Будет также установлена система видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно там находится. Раз находится - значит, в этот день должна быть оплата", - отметила Высоцкая.

По ее мнению, такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

"Вместо того, чтобы кому-то отдельно платить незаконно, деньги получает государство, а затем за эти деньги создает лучшие условия. Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, которое мы контролируем", - пояснила Высоцкая.

Напомним, на заседании 22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. После будет будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.