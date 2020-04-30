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Кличко о нарушителях карантина: можно не верить в угрозу, но потом не надо предъявлять претензии, что больницы переполнены

Мэр Киева рассказал, что "неприятно шокирован" количеством разгуливающих по улице людей без масок.

Кличко о нарушителях карантина: можно не верить в угрозу, но потом не надо предъявлять претензии, что больницы переполнены
Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко "неприятно шокирован" количеством людей, которые "сами себе отменили карантин".

Об этом он заявил на брифинге.

"Друзья! Я благодарен всем, кто соблюдает правила ограничений. А тем, кто ими пренебрегает, скажу: вы, конечно, можете не верить в угрозу вируса и говорить, что все это - легенды. Но, в таком случае, вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены. Что вам не смогли оказать помощь. Что вас не предупреждали! А как уберечь людей, если они сами этого не хотят ?! И еще и подвергают опасности других", - сказал Кличко.

Он добавил, что "неприятно шокирован" количеством людей, которые "сами себе отменили карантин", вышли на улицы, пренебрегая правилами безопасности.

"Вчера на Крещатике гуляло уже много людей, преимущественно - без масок. Кроме того, с детьми. А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать", - сказал мэр.

Напомним, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 60 человек.

Ранее Кличко озвучил план первого этапа выхода столицы из карантина. Так, по его словам, ограничительные меры будут ослабляться, но не сниматься полностью.

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