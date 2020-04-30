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СБУ заявила о разоблачении группы лиц, готовивших провокации в Одессе ко 2 мая

В ходе обысков изъяли антиукраинские агитационные наклейки и листовки.

СБУ заявила о разоблачении группы лиц, готовивших провокации в Одессе ко 2 мая
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила попытку организовать в Одессе провокационные акции 2 мая, в годовщину трагических событий 2014 года.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно было быть распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики Новороссия" и силового захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу организаторов, "эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ".

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков у представителей движения обнаружили много печатной продукции, содержащей антиукраинскую пропаганду.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься процессуальные решения.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель.

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