Кабмин назлачил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назлачил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупанты обстреляли жилые дома Золотого-4

Российские наемники открыли огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.

Поддерживаемые Российской Федерацией боевики на Донбассе в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

Об этом вечером 29 апреля сообщает пресс-центр штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В вечерней сводке штаб сообщал, что с начала суток 29 апреля в зоне ООС оккупанты 8 раз открывали огонь, в том числе из зенитной установки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также