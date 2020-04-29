Во время его пребывания на боевом посту в него попал обломок вражеского снаряда, сообщили на странице 93-ей ОМБр Холодный Яр в Facebook.
"Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства, за которое погиб", - сообщили побратимы погибшего.
К 93-й бригаде Алексей Лисин присоединился в прошлом году, когда ее воины занимались защитой Авдеевского направления в Донецкой области.
Да армии работал дальнобойщиком в Днепре. Пережил трагедию - потерю родителей из-за пожара в доме.
У Алексея осталась бабушка, младший брат, старшая сестра и 12-летняя дочь от первого брака, а также любимая девушка Лилия.
"Он был спокойным и добрым. Мечтал скорее вернуться домой к любимой", - поделился побратим Алексея, с которым он нес службу на одной позиции.
Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.