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​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко

"Карантин - так карантин! Один для всех".

Фото: facebook

Глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к киевскому ресторану "Велюр", связанному с нардепом от "Слуги народа" Николем ТищенкоЮ и с помощью строительных блоков и монтажной пены "замуровал" вход в заведение.

Видео опубликовано на странице Ляшко в фейсбуке.

Свои действия бывший нардеп объяснил тем, что карантинные требования одинаковы для всех граждан.

"Миллионы людей из-за карантина потеряли работу. А эти "слуги" называют себя "Слугами народа" - на самом деле - слуги своей жадности и слуги денег... Это дорогое гламурное г..но, которое они для себя открывают, чтобы жрать и чай покупать за 500 гривен за чашку... Фермеры не могут продать за три копейки огурцы... Поэтому карантин - так карантин! Для всех", - прокомментировал Ляшко.

На витринах заведения и окнах участники этой акции написали краской: "Карантин" и "Закон один для всех".

Напомним, накануне полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина. Посетителей в заведении не обнаружили, а с администратора взяли обязательство работать исключительно в онлайн-режиме.

Тем не менее, ранее журналисты-расследователи Bihus.info заявили, что "Велюр" продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей" во время карантина. Журналисты больше недели наблюдали за рестораном и заметили, что туда приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко, - ред.). Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов также опроверг, что посещал ресторан и сказал, что ест дома.

Сам же Тищенко заявил, что его ресторан работает как "штаб" для личных встреч с помощниками. Нардеп также заявил, что ему очень стыдно, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

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